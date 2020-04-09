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السعودية تعلن عن إنجازين طبيين كبيرين ضد نوعين من الفيروسات التاجية

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 كشف عبدالرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

 وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في

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جامعة الملك عبدالعزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرًا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبًا في الأسواق.

 

 وأعلن مدير جامعة الملك عبدالعزيز أيضًا أن

خبراء سعوديين في مؤسسته، نجحوا الثلاثاء في عزل الفيروس التاجي الجديد، تمهيدًا لتطوير لقاح ضده، لافتًا إلى أن اللقاح سيجرب على الحيوانات قبل إجراء تجارب سريرية على البشر.

 يذكر أن وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي ينقله فيروس تاجي، كان أودى بحياة أكثر من 400 شخص في بين عامي 2012 - 2015.

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