الرئيس الصربي يعلن إصابة نجله بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، يوم الأربعاء، نقل نجله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فوسيتش عبر صفحته على تطبيق "إنستجرام": "أصيب نجلي الأكبر بفيروس كورونا وسمحت حالته السريرية بإدخاله عيادة الأمراض المُعدية". ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

ودانيلو فوسيتش 22 سنة هو أكبر أبناء الرئيس الثلاثة.

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