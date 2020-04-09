قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية» تعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن «وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس» التاسع من أبريل الجاري الساعة «1200» بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية قابلة للتمديد.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا الشأن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ 25 مارس الماضي تأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعوة مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانبين الإنساني والاقتصادي ولجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة «كورونا» ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس 9 أبريل الجاري (1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.