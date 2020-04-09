"سناب تشات" يصلح عطلًا فنيًا ألحق به ضررًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن أثّر العطل الفني في تطبيق "سناب تشات" على الكثير من المستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة، أعلنت إدارة التطبيق أمس الأربعاء، عن تصليح الخلل.
وجاء من خلال تغريدة على حساب "سناب تشاب سابورت" المسؤول عن تقديم الدعم التقني للمشتركين على "تويتر"، أنه "لقد أصلحنا العطل. إذا كنتم ما زلتم تعانون من مشاكل فأخبرونا بذلك"، دون أي تفاصيل إضافية.
وقبل ساعات قليلة من ذلك، أشار الحساب نفسه إلى أنه "كان يدرك أن العديد من مستخدمي ‘سناب تشات‘ يواجهون مشاكل في استخدام التطبيق. نحن نراقب ما يجري".
وفي الوقت نفسه، تلقى موقع "داون ديتكتر" الذي يسجل الأعطال وغيرها من المشاكل البرمجية التي تحصل في الوقت الفعلي، أكثر من 90 ألف شكوى من مستخدمي "سناب تشات". ولم ترد "سناب"، الشركة الأم للتطبيق، على استفسارات وكالة فرانس برس.
ومثل معظم مواقع التواصل الاجتماعي، شهد "سناب تشات" ارتفاعا كبيرا في نسبة استخدامه في الأسابيع الأخيرة، بعدما عزلت نصف البشرية تقريبا نفسها في المنزل في محاولة للحد من انتشار "كوفيد 19".
وقد أنشأ التطبيق "فلاتر" خاصة بـ"كوفيد 19" بما فيها واحد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يقدم المشورة والمعلومات.
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