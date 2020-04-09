شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي على تويتر "جرى إطلاق خمسة صواريخ على قاعدة باجرام الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم". وأضافت "لا يوجد قتلى أو مصابون".
واستهدفت الصواريخ أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وأُطلقت من عربة متوقفة في قرية مجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.