شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صواريخ تستهدف قاعدة جوية أمريكية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولان أمنيان إن خمسة صواريخ أصابت قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان اليوم الخميس، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وقالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي على تويتر "جرى إطلاق خمسة صواريخ على قاعدة باجرام الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم". وأضافت "لا يوجد قتلى أو مصابون".

واستهدفت الصواريخ أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وأُطلقت من عربة متوقفة في قرية مجاورة.