الدفاع المدني: 17 مهمة نقل مرضى غسل الكلى من مناطق مختلفة إلى المستشفيات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نفّذوا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية سبع عشرة مهمّة نقل لمصابين بقصور كلوي من منازلهم في المناطق الآتية: برجا، حوش الزراعنة، ​مستيتا​، ​سن الفيل​، ​رأس النبع​ (عدد 2)، بتغرين، الحدث، ​حارة حريك​، صيدا (عدد 2)، ​عين الرمانة​ ​البسطة​، ​العقيبة​، رأس نحاش (عدد 2) ووادي شحرور إلى ​المستشفيات​ ليتلقّوا العلاج اللّازم، بسبب تعذّر وصولهم إليها إنفاذًا لقرار توقيت سير الشاحنات والآليّات".

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