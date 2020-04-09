القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت إحصائية جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قرية جسر الزرقاء ارتفع إلى 26 إصابة، فيما ازداد في مدينة أم الفحم ليصبح 25 إصابة. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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