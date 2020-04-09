صحيفة: الإمارات تريد أن تعم القيم في العالم

الخميس 9 أبريل 2020

قالت صحيفة خليجية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد الدور العظيم للكوادر الطبية خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه العالم أجمع جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد"، مبيناً سموه أن البشرية برمتها تقف دعماً لهم ومدينة لهم جراء ما يقومون به من مواجهة مباشرة مع الفيروس، إذ قال سموه: " نحيي العاملين في المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة.. نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا.. البشرية كلها معكم ومدينة لكم".



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء ، اليوم يؤكد العالم أجمع أهمية جهود الأبطال الذين يقفون بشجاعة في مواجهة عدو خطير ومتخفٍ يحاول أن يضرب في كل اتجاه، فالكوادر الطبية جيوش تدافع عن قضية حق وبات وصف "الجنود البيض" معبراً عن مدى الأمل الذي ترتجيه البشرية برمتها منهم سواء لمحاصرة هذا الوباء أو لإيجاد اللقاح المناسب والدواء الذي يجنب الجميع هذا المرض الذي بات يشكل التحدي الأكبر ما جعل جميع الدول تنسى خلافاتها وتتوحد في الحرب على الوباء.

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وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد أهمية القيم دائماً وفي كل وقت، وجسدت مواقفه الإنسانية مثالاً رائداً على تصرف الزعماء سواء خلال الأوقات الطبيعية أو أثناء الظروف الصعبة والخطيرة كالتي يمر بها العالم اليوم، حيث بيّن سموه أن الوحدة العالمية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى عبر التكاتف والتنسيق في التصدي لما يسببه انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته،.

وخلصت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إلى أن الإمارات تريد أن تعم القيم في العالم، لأنها بينت خلال مختلف التجارب أن الإنسانية الحقيقية هي حصن منيع كفيل بالتصدي لجميع المخاطر والتحديات أياً كانت، وهي باتت ضرورة لا غنى عنها لنجاح أي أمة وتقدمها وتمكينها، والانفتاح والتعاون مع جميع الدول والشعوب لخير الجميع هو من النتائج المؤكدة عندما تتوحد القلوب على فعل الخير