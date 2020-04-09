الحكومة السورية تستعين بروسيا لاحتواء فيروس كورونا

توجهت ​الحكومة السورية​ إلى ​روسيا​ بطلب الحصول على مساعدة في مكافحة ​فيروس كورونا​ عن طريق توريد معدات حماية وأجهزة طبية لمكافحة انتشار الوباء. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن سفير دمشق لدى ​موسكو​، "​رياض حداد​"، قوله إن بلاده وجهت إلى ​وزارة الصحة​ الروسية طلباً بتزويد ​سوريا​ بأجهزة خاصة برصد فيروس كورونا وكميات من السترات الواقية للحماية من العدوى ومعدات لإجراء الفحوص والتحاليل لمساعدة ​الشعب السوري​ في التعامل مع الوباء.

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