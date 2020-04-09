ركّز وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، بموضوع الإصابة بفيروس "كورونا" الّتي سُجّلت في فريق التنقيب عن النفط، على أنّ "الأشخاص السبعة تمّ حَجرهم ضمن المجموعة القادمة إلى بيروت، للالتحاق بباخرة التنقيب وعلى متنها 210 أشخاص تمّ حجرهم بعد تثبيت اصابة أحد منهم بالفيروس".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "إجراءات مشدّدة تُتّخذ مع الأجانب الّذين يلتحقون بهذه الباخرة، خصوصًا أنّها كلّ فترة تعمل على تبديل الفرَق. فكلّ قادِم إلى الباخرة يتمّ حَجره لمدّة أسبوعين، من ثمّ يرتاح أسبوعًا إضافيًّا قبل الالتحاق بالباخرة، ومن يغادر يَخضع للإجراءات نفسها ويتمّ حجره أسبوعين قبل مغادرته لبنان".
وحول أزمة المازوت، نفى غجر أن يكون هناك أزمة، وأكّد أنّ "الوزارة تسلّم المازوت، لكنّ الشركات الخاصة تمتنع لأنّها تعلم أنّ الأسعار سترتفع".
كانت هذه تفاصيل خبر غجر نفى أن يكون هناك أزمة مازوت: كل قادم إلى باخرة التنقيب عن النفط يُحجر لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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