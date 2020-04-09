الإليزيه: فرنسا ستمدد مجددا حالة العزل العام بسبب كورونا لما بعد 15 نيسان

ذكرت ​الرئاسة الفرنسية​ "​الإليزيه​"، أنّ "​فرنسا​ ستمدّد‭‭‭ ‬‬‬للمرة الثانية حالة العزل العام القائمة حاليًّا لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد"، ممّا يعني أنّ القيود ستظل سارية لما بعد 15 نيسان الحالي.

وكان قد أعلن القصر الرئاسي في وقت سابق، أنّ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيوجّه خطابًا إلى الأمة حول الوضع الخاص بالمرض مساء الإثنين المقبل.