الأناضول: وفاة 222 مواطنًا تركيًا خارج البلاد بسبب فيروس "كورونا"

كشفت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "عدد المواطنين الأتراك الّذين فقدوا حياتهم جراء فيروس "كورونا" خارج تركيا، قد ارتفع إلى 222".
وأوضحت أنّ "جائحة "كورونا" قد تسبّبت حتّى اليوم، بوفاة 74 مواطنًا تركيًّا في فرنسا، 46 في ألمانيا، 37 في هولندا، 19 في بريطانيا، 18 في بلجيكا، 10 في الولايات المتحدة الأميركية، 10 في السويد، 4 في النمسا، 3 في سويسرا و1 في لبنان".
يُذكر أنّ مساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 38 ألفًا و226، توفي منهم 82، وتماثل للشفاء 1846.
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