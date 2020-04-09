اليونسكو تطلق مبادرة لدعم جهود الشباب لإيجاد حلولٍ رقميّة لأزمة "كورونا"

وكالات- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إطلاق مبادرة هاكاثون CodeTheCurve لدعم المبتكرين الشباب، وعلماء البيانات والمبرمجين حول العالم للتوصل إلى حلول رقمية بهدف التصدي لجائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع كل من شركة "آي بي أم" لبرمجة وتطوير الحواسيب والبرمجيات وشركة ساب للبرمجيات.

وأوضحت اليونسكو أن العمل بمبادرة CodeTheCurve سيتم على مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في تنظيم مسابقة عبر الفيديو لإستعراض جميع الأفكار ومقترحات البحث، تليها لاحقا فعالية هاكاثون بمشاركة 40 فريقا سيقع عليهم الاختيار. وسيستمر الهاكاثون حتى تاريخ 30 أفريل 2020.

وسيتمحور عمل الفرق المشاركة خلال هذه الفترة حول ثلاثة مواضيع رئيسية هي: ضمان استمرارية التعليم، إدارة البيانات والمعلومات، إضافة إلى قضايا المجتمع والصحة بين الحاضر والمستقبل.

Advertisements

ونوهت اليـونسكو بـ"أن جائحة كوفيد-19 ألحقت أضرارا صحيّة مُريعة طالت آلاف الناس حتى هذه اللحظة"، كما أنها "وضعت الجميع أمام تحديات كبيرة تتمثّل في تبادل المعلومات الموثوقة وتقديم التعليم، لا سيما وأنّ ضرر إغلاق المدارس إنعكس حتى اليوم على أكثر من 1.5 مليار طالب في جميع أنحاء العالم".

وترى المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي أنّ "الخبرة و سعة الأفُق الجماعية هما طوق النجاة للعبور من هذه الأزمة العالميّة غير المسبوقة"

وأضافت بالقول "إنّنا نعي جيّدا أنّ العالم مليء بالشبّان والشابات الذين تنبض عقولهم بأفكار جديدة ومبتكرة بشأن كيفية تسخير التكنولوجيا لكبح جماح هذه الجائحة، لكنهم بحاجة إلى دعم كي تؤتي أفكارهم هذه ثمارها. ومن هنا، فإنّنا نأمل من خلال هذا الهاكاثون، وبالتعاون مع شركائنا، أن نبعث الحياة في هذه الأفكار"

وللراغبين بالمشاركة في الهاكاثون، يمكن التسجيل عبر CODETHECURVE.ORG: http://codethecurve.org