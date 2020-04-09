نائب وزير الدفاع السعودي: سنساهم ب500 مليون دولار لخطة انسانية باليمن

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن ​السعودية​ ستساهم بمبلغ 500 مليون ​دولار​ لخطة انسانية تقودها ​الأمم المتحدة​ في ​اليمن​ و25 مليون دولار أخرى لمحاربة ​فيروس كورونا​.

وأشار نائب وزير الدفاع، إلى أن السعودية "تدعم تماما دعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد وإجراءات إعادة بناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف اليمنية".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن التحالف العربي بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.