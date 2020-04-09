المتحدث الرسمي للتحالف العربي: نتمنى استجابة الحوثيين لوقف إطلاق النار

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ العقيد تركي المالكي، ان التحالف "يتمنى أن تكون هناك استجابة من ميليشيات الحوثي لوقف ​إطلاق النار​"، موضحاً ان "قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني، والشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية".

ولفت المالكي الى ان "الجهد الإنساني للتحالف في اليمن يفوق جهده العسكري هناك، والحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن"، مبيناً ان "وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 09 نيسان الحالي في ​الساعة​ 12 بالتوقيت المحلي لمدة أسبوعين".