مصدر رسمي مصري: كورونا سينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة

توقع المتحدث باسم ​مجلس الوزراء المصري​ المستشار ​نادر سعد​، أن ينتشر ​فيروس كورونا​ خلال الأيام المقبلة في البلاد بكثرة، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم، معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون من أصعب المراحل في مواجهة كورونا.

وأشار سعد في تصريح صحفي، إلى أن "الوزراء قرروا التبرع بـ20% من رواتبهم ولمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن "المحافظين أيضا تبرعوا بنفس القيمة، وهناك بعض المحافظين تبرعوا برواتبهم بالكامل".

وأشار إلى أن وزير الإعلام ​أسامة هيكل​، كان من قدم الاقتراح على رئيس الوزراء ​مصطفى مدبولي​، بالتبرع بـ20% من رواتب الوزراء لدعم العمالة غير المنتظمة.