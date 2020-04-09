أعلن رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه "لن يسمح بالتعدي على الأراضي السودانية"، مؤكدا "عدم التراجع عن حماية حدود السودان"، لافتاً الى ان "السلطات تؤسس لمرحلة يشارك فيها الجميع لبناء الوطن الآمن المستقر، والقوات المسلحة جاهزة لحماية أمن وأستقرار الشعب السوداني".
هذا وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، في وقت سابق، "عدم وجود انقلاب"، موضحاً ان "القوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي، وكل القوات ترتب حاليا أوضاعها للمساهمة بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: لن نسمح بالتعدي على الأراضي السودانية ولن نتراجع عن حماية حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.