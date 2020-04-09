البرهان: لن نسمح بالتعدي على الأراضي السودانية ولن نتراجع عن حماية حدودنا

أعلن رئيس المجلس السيادي القائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه "لن يسمح بالتعدي على الأراضي ​السودان​ية"، مؤكدا "عدم التراجع عن حماية حدود السودان"، لافتاً الى ان "السلطات تؤسس لمرحلة يشارك فيها الجميع لبناء الوطن الآمن المستقر، و​القوات​ المسلحة جاهزة لحماية أمن وأستقرار الشعب السوداني".

هذا وأكد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، في وقت سابق، "عدم وجود انقلاب"، موضحاً ان "القوات المسلحة تعمل بشكل طبيعي، وكل القوات ترتب حاليا أوضاعها للمساهمة بشكل فعال في مكافحة وباء ​كورونا​".