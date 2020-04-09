منسقية القوات بفرنسا: نثمن جهود سفير لبنان بالوقوف إلى جانب الطلاب

ثمنت منسقية القوات اللبنانية في فرنسا "الجهود التي يبذلها سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، بالوقوف إلى جانب اللبنانيين وتوفير المستلزمات المطلوبة لمن يريد العودة إلى لبنان ولا سيما منهم الطلاب من دون استثناء ومرافقتهم حتى وصولهم إلى الطائرة والتأكد من كل التدابير الوقائية على متنها وحتى لحظة اقلاعها".
وأبدت المنسقية، في بيان لها، تقديرها للجهود التي يبذلها السفير، متمنيةً "كل التوفيق لأبناء الجالية العائدين إلى لبنان وتضع كل جهودها في تصرُّف اللبنانيين لتجاوز الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم قاطبة".
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