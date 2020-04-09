الصحة في غزة: نفاد مواد الفحص المخبري لكورونا

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في غزة، عن نفاد مواد الفحص المخبري ل​فيروس كورونا​ في القطاع ​أشرف القدرة​، مؤكدا أن "المختبر المركزي في ​قطاع غزة​ توقف عن إجراء الفحص المخبري نتيجة نفاد مواد فحص فيروس كورونا، ولازالت عشرات العينات دون فحص".

وأشار الناطق إلى أن "هناك تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44 بالمئة من ​الأدوية​ الأساسية، و31 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من لوازم المختبرات، ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا".

ولفت إلى أن الوزارة أنهت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، إجراءات الحجر الصحي لـ1018 شخصا.