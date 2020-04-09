طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يستمر تكّون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال 1800.
وتوقعت أن يكون طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارةعلى الجبال والداخل ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس ال 1700 متر.
أما السبت فالطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. مع تساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد. يستقر الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر، نحذّر من خطر تكّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
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