بوتين يعد بمساعدات مالية لمواجهة كورونا

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موسكو: وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بتخصيص مساعدات مالية لأفراد الطواقم الطبية الموجودين "في الصفوف الأمامية" بمواجهة وباء كوفيد - 19، عارضا في الوقت عينه تدابير جديدة لدعم الشركات.

وخلال لقاء عبر الفيديو مع حكام المناطق الروسية، اقترح بوتين دفع مساعدات شهرية إفرادية بقيمة 80 ألف روبل (1060 دولارا) للأطباء، و50 ألف روبل (662 دولارا) للممرضين وأعضاء فرق الطوارئ و25 ألف روبل (331 دولارا) لباقي أفراد الطواقم الطبية الذين "يجازفون بصحتهم في كل دقيقة".

وتشير الإحصاءات إلى أن الطبيب في روسيا يجني في المعدل 80 ألف روبل، فيما يجني الممرض 30 ألفا (400 دولار) والمسعف 50 ألفا، غير أن هذه المداخيل تتفاوت على نحو كبير تبعا للمناطق.

وأكد بوتين أن البلاد تدرك راهنا "للمرة الأولى منذ عقود" الدور "الجوهري" الذي يضطلع به الأطباء.

وأعلن بوتين خلال هذا الاجتماع الذي نقلته قنوات التلفزيون، تأسيس صندوق للمناطق من أجل استحداث أسرّة إضافية في المستشفيات وشراء معدات طبية خصوصا للتنفس الاصطناعي.

وطلب بوتين من حكام المناطق عدم تعليق عمل الاقتصادات المحلية بصورة لا طائل منها، فيما أكثرية مناطق هذا البلد العملاق فرضت تدابير حجر منزلي على السكان.

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وأوضح الرئيس الروسي أن "الاقتصاد لا يمكن أن يتوقف (...) علينا أن نفهم ما هي الأضرار والتبعات المدمرة التي قد يحملها ذلك".

كذلك عرض بوتين على البنك المركزي إعداد تدابير جديدة في الأيام الخمسة المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد أصلا من تخفيضات ضريبية وتسهيلات في الدفع.

كما وعد الرئيس الروسي بمساعدة مواطنيه الغارقين في الديون ممن فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المرتبطة بالوباء، وأيضا العائلات الكبيرة.

وتعد روسيا رسميا 8672 حالة مثبتة بفيروس كورونا المستجد كما سجلت 63 وفاة. وقد شهدت البلاد تسارعا في الإصابات في الأيام الأخيرة مع حوالى ألف حالة إضافية الأربعاء.

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