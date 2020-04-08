صورة الملك بالكمامة تعتلي حسابات الفنانين المغاربة

عبر فنانون مغاربة عن اعتزازهم بالملك محمد السادس، بعد ظهوره، أمس الثلاثاء، بكمامة الوقاية، أثناء مراسيم تغيين وزيرين.

وحرص الملك، أمس، على ارتداء الكمامة، وتجنب إلقاء التحية عليه عن قرب، والالتزام بالتباعد أثناء تعيينه سعيد أمزازي ناطقا رسميا باسم الحكومة، وعثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

واعتلت صورة الملك بالكمامة بروفيلات فنانين مغاربة، وجهوا إليه الثناء، وعبروا له عن اعتزازهم بسياسته بعد الإجراءات، التي اتخذها المغرب في مواجهة الجائحة، منهم لطيفة رأفت، وزكرياء الغافولي، وبدر سلطان، ولطيفة أحرار، وأمين الناجي.

وكان الملك قد أعطى أوامره للحكومة المغربية باتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة وباء كورونا في المغرب، وأمر بإنشاء صندوق للتدبير ومواجهة الفيروس، كما ظهر في نشاط ملكي، ملتزما بقاعدة التباعد الاجتماعي الصحي.