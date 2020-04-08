مراكش.. اعتقال ثلاثيني نشر خبر وفاة الطفل زياد بفيروس كورونا

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة حول وفاة مزعومة لطفل مصاب بوباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح المديرية كانت قد رصدت صورة فوتوغرافية منشورة على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومشفوعة بخبر زائف يعلن وفاة طفل بالمستشفى بسبب إصابته بوباء كورونا المستجد، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأوضح البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي.

وفي المقابل -يضيف المصدر ذاته- تواصل مصالح الأمن الوطني المكلفة باليقظة المعلوماتية عمليات الرصد والتتبع الرامية لمكافحة كل محتوى رقمي من شأنه المساس بالإحساس العام بأمن المواطنين.