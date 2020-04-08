جمعوا حقائبهم وسط إنزال أمني.. 100 سعودي يطالبون بمغادرة فندقين بالرباط

طالب قرابة 100 سعودي يقيمون بفندقين بالعاصمة الرباط بالمغادرة نتيجة منعهم من الخروج تطبيقا لقرارات الحجر الصحي مخافة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن ما يناهز مائة سعودي جمعوا حقائبهم وعبروا عن رغبتهم في مغادرة الفندق والانتقال إلى شقق مفروشة نتيجة فشلهم في مغادرة بوابتي الفندقين.

وشدد مصدرنا على أنه تم الاستعانة برجال الأمن من خلال إنزال مكثف لمنعهم من المغادرة، ودفعهم للبقاء داخل الفندقين تطبيقا لقرار الحجر الصحي، مبرزا في السياق ذاته أنه لا يسمح لهم بالخروج من أجل التبضع في ظل عدم توفرهم على ترخيص، يتوجب عليهم استصداره من الهيئة الديبلوماسية التابعة لبلدهم.