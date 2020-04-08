طالب قرابة 100 سعودي يقيمون بفندقين بالعاصمة الرباط بالمغادرة نتيجة منعهم من الخروج تطبيقا لقرارات الحجر الصحي مخافة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن ما يناهز مائة سعودي جمعوا حقائبهم وعبروا عن رغبتهم في مغادرة الفندق والانتقال إلى شقق مفروشة نتيجة فشلهم في مغادرة بوابتي الفندقين.
وشدد مصدرنا على أنه تم الاستعانة برجال الأمن من خلال إنزال مكثف لمنعهم من المغادرة، ودفعهم للبقاء داخل الفندقين تطبيقا لقرار الحجر الصحي، مبرزا في السياق ذاته أنه لا يسمح لهم بالخروج من أجل التبضع في ظل عدم توفرهم على ترخيص، يتوجب عليهم استصداره من الهيئة الديبلوماسية التابعة لبلدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعوا حقائبهم وسط إنزال أمني.. 100 سعودي يطالبون بمغادرة فندقين بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.