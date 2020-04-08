كورونا في مصر: 103 حالات وفاة و1560 أصابة وتمديد حظر التجول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، ارتفاع وفيات كورونا إلى 103، إثر تسجيل 9 حالات جديدة، فيما أعلنت الحكومة عن تمديد حظر التجول في البلاد لمدة 15 يوما إضافية.
وقالت وزارة الصحة، في بيان: "تم أيضا تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس، و29 حالة شفاء".
وأضافت: "إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 1560، بينها 305 حالات تم شفاؤها وغادرت مستشفى العزل، و103 حالات وفاة".
تمديد حظر التجوال 15 يوما إضافيا
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، الأربعاء، تمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد 15 يومًا إضافيا، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن حظر التجوال الليلي سيستمر لمدة 15 يومًا حتى 23 نيسان/ أبريل الجاري، من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا.
وبهذا القرار خفضت مصر عدد ساعات الحظر ساعة واحدة، ليكون 10 ساعات بدلا من 11 ساعة يوميًا، وعزا مدبولي أسباب ذلك إلى "تقليل معدلات التزاحم والتكدس على وسائل النقل الجماعي".
وتضمن قرار حظر التجوال، استمرار تعليق حركة الطيران، وإغلاق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية. كما شمل أيضًا، غلق جميع المحال التجارية يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وغلق جميع النوادي ومراكز الشباب، وتمديد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما للمرة الثانية.
وتطبق السلطات المصرية عقوبات تصل لغرامة 4 آلاف جنيه، وحبس لمن يخالف قرار حظر التجوال.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، فرضت السلطات المصرية حظر تجول ليلي في البلاد ابتداء من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 15 يوما تنتهي اليوم الأربعاء.
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