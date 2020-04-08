بالصور.. شفاء اثنين من المصابين بكورونا ومغادرتهما مستشفى الفرات

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن شفاء اثنين من المصابين بكورونا ومغادرتهما مستشفى الفرات. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مصابين اثنين بكورونا تماثلا الى الشفاء في مستشفى الفرات، بعد ظهر نتائج التحاليل المختبرية لهما والتي كانت سالبة". واضافت انهما "غادرا المستشفى". Advertisements

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