نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد: لإيلاء عكار الاهتمام والدعم لمواجهة جائحة كورونا

طالب نائب رئيس اتحاد بلديات ​وادي خالد​ رئيس بلدية العماير رجم عيسى احمد الشيخ، بـ"ايلاء وادي خالد وكل عكار الاهتمام والدعم الذي تستحقه في هذا الظرف الصعب جدا لمواجهة جائحة ​كورونا​، فحتى ​المستشفى الحكومي​ الوحيد الموجود في المنطقة، دعمه محدود و​مساعدات​ الاكثر فقرا بكل المناطق تتفاعل الا بعكار".

وتساءل الشيخ "اين اوتيل غراسيا الذي سمعنا عن تجهيزه للحجر الصحي، بينما نكلف نحن بوادي خالد بمراقبة حجر المصابين بمنازلهم بين اهلهم واولادهم من دون اي دعم لتلك العائلات صحيا او غذائيا او اجتماعياً"؟.