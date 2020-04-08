طالب نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد رئيس بلدية العماير رجم عيسى احمد الشيخ، بـ"ايلاء وادي خالد وكل عكار الاهتمام والدعم الذي تستحقه في هذا الظرف الصعب جدا لمواجهة جائحة كورونا، فحتى المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في المنطقة، دعمه محدود ومساعدات الاكثر فقرا بكل المناطق تتفاعل الا بعكار".
وتساءل الشيخ "اين اوتيل غراسيا الذي سمعنا عن تجهيزه للحجر الصحي، بينما نكلف نحن بوادي خالد بمراقبة حجر المصابين بمنازلهم بين اهلهم واولادهم من دون اي دعم لتلك العائلات صحيا او غذائيا او اجتماعياً"؟.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد: لإيلاء عكار الاهتمام والدعم لمواجهة جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.