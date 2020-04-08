بي اللمع :الأزمة الصحية تزيد الأزمة الإقتصادية تفاقما ولا جهود فعلية للخروج منها

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​، في لقاء اعلامي إلكتروني، على "أهمية تقديم ​الحكومة​ للورقة الإصلاحية الإقتصادية التي ستشكل العمود الفقري للمرحلة المقبلة"، مشدداً على ان "​الأزمة​ الصحية تزيد الأزمة الإقتصادية تفاقماً بعد إرتفاع أعداد العاطلين عن العمل، ولم نشهد بعد أي جهود فعلية للخروج من هذه الأزمة المستشرية، بل جل ما شهدناه حلولاً آنية، فيما المطلوب هو معالجة جذرية للملفات كلها، وعلى رأسها المالية". وكشف أبي اللمع أنه "يتم حالياً تأهيل ​مستشفى​ ​ضهر الباشق​ في ​المتن الشمالي​ لاستقبال مرضى ​كورونا​ بأسرع وقت ممكن".

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