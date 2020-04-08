نواب أميركيون يحذرون بن سلمان من رد أميركي إن لم يخفض إنتاج النفط

وجهت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين في ​مجلس النواب​ الأمريكي رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطلب خفض الإنتاج النفطي. ويحمل مضمون الرسالة بحسب ​رويترز​، تحذيرا لولي العهد السعودي بأن الفشل في معالجة أزمة ​الطاقة​ سيعرض للخطر التعاون الاقتصادي والعسكري بين ​واشنطن​ والرياض.

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