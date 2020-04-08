معوض: نرفض الانقسامات ونصر على تغليب ما يجمعنا لمواجهة كورونا

أكد النائب ​ميشال معوض​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "رغم أنني سمعت كلاماً مؤسفاً وتنكراً لجهود كثر من أبناء مجتمعنا إلا أنني أدعو إلى رفض الانقسامات وأصر على تغليب ما يجمعنا كأبناء ​زغرتا الزاوية​ و​لبنان​ في مواجهة كورونا التي تعلو على كل الاعتبارات، ونصر على تضامننا لننتصر على وباء ​فيروس كورونا​ المستجد وتداعياته الاجتماعية على لبنان حماية لأهلنا ومجتمعنا ووطننا".

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