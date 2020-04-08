ماكرون: نرفض توريط منظمة الصحة في حرب بين واشنطن وبكين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دعمه لمنظمة الصحة العالمية التي واجهت انتقادات من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، معرباً عن "رفضه لرؤيتها مجرورة إلى حرب بين الصين والولايات المتحدة".
هذا وهدد ترامب، بـ"تعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية، مندّداً بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19، غير أنّه ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان، قائلا: "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية"، معتبرا أن "منظمة الصحة العالمية تبدو منحازة للغاية نحو الصين. هذا أمر غير صائب. والولايات المتّحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية".
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