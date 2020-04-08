فرنسا بصدد تمديد إجراءات محاربة كورونا.. وماكرون يلقي خطابا الإثنين

أعلن قصر الإليزيه أنه سيتم تمديد العزل الصحي والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا إلى ما بعد 15 أبريل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ولم تحدد الرئاسة الفرنسية حتى أي موعد سيتم تمديد إجراءات

العزل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل.

من جهته، أكد وزير المالية الفرنسي برونو

لو مير أنه لا داعي للقلق بشأن المنظومة المالية الفرنسية، مشيرا إلى أنها صلبة إلى حد كاف لتحمل تداعيات انتشار الفيروس.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا بلغ 10869 حالة، وهي تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.