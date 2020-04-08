أعلن قصر الإليزيه أنه سيتم تمديد العزل الصحي والإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا إلى ما بعد 15 أبريل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ولم تحدد الرئاسة الفرنسية حتى أي موعد سيتم تمديد إجراءاتالعزل.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا إلى المواطنين بشأن فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل.
من جهته، أكد وزير المالية الفرنسي برونولو مير أنه لا داعي للقلق بشأن المنظومة المالية الفرنسية، مشيرا إلى أنها صلبة إلى حد كاف لتحمل تداعيات انتشار الفيروس.
يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا بلغ 10869 حالة، وهي تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا بصدد تمديد إجراءات محاربة كورونا.. وماكرون يلقي خطابا الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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