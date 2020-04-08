وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكره للسلطات الهندية بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن الأوقات الاستثنائية تتطلب تعاونا أوثق بينالأصدقاء. شكرا للهند وللشعب الهندي على القرار المتخذ بشأن دواء هيدروكسي كلوروكين، هذه الخطوة لن تُنسى".
وأضاف ترامب: "شكرا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على قيادته القوية وعدم اكتفائه بمساعدةالهند، بل الإنسانية كاملة في حربها".
وكانت السلطات الهندية قالت أمس الثلاثاء، إنها ستسمح بتصدير شحنات من الدواء المذكور، بعد أن حثها الرئيس الأمريكي على ذلك.
يذكر أن العديد من البلدان اعتمدت دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، غير أن علماء آخرين شككوا في نجاعته.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشكر الهند بعد قرارها زيادة صادراتها من دواء مضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.