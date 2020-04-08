لمواجهة كورونا .. السلطات الأردنية تفرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة عن فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة 48 ساعة، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة السبت إلى الأحد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال العضايلة في حديثه للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد أشرنا خلال الأيام

الماضية إلى إمكانية فرض حظر تجول شامل، مثلما فعلنا يوم الجمعة الماضي، اليوم تقرر أن يكون حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة المقبلة، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت إلى الأحد".

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وأضاف أن حظر التجول "يشمل أيضا حملة التصاريح، وتستثنى فقط الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من العاملين والموظفين والمسؤولين القائمين على أعمال بعض المؤسسات الحيوية".

وحذر العضايلة مخالفي الحظر الشامل، مؤكدا أنهم سيتابعون قضائيا في حال ثبوت إخلالهم بالتعليمات الهادفة إلى احتواء فيروس كورونا المستجد.