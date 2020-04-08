فلسطين تجتاح تويتر .. ومغردون : الكيان الصهيونى غدة سرطانية في المنطقة العربية

المملكة العربية السعودية بصماتها في المنطقة العربية، خير شاهدا على موقفهم للعبور بالدول العربية إلى بر الأمان، وظهر هذا جليلا عندما وقعت ٦ عقود لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للدول العربية الشقيقة فلسطين واليمن، لمواجهة فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19".

وقال مغردون، إن الشعب اليمنى يثور وتهتز الأرض تحت قدمية عندما تذكر دولة فلسطين لتحريرها، لافتين إلى أن جميع القبائل في اليمن اصلها فلسطين، ولا يستطيع أحد المزايدة على اليمن ولا يوجد فرق بين فلسطين

واليمن فهما بمثابة شعب واحد،قائلين:"عاشت فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وردد مغردون الأدعيه:" اللهم نسألك يا من يقضي الحاجات ويجيب الدعوات أن ترحم المستضعفين في الأرض من شعوبنا في سوريا، وفلسطين، والعراق، ولبنان، واليمن، وجميع شعوبنا العربية، وان تنتقم ممن تسبب في قتلهم واستحلال دمهم و سجنهم واضطهادهم والتضييق عليهم ،اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر".

وتابع نشطاء، في الوقت الذى تسعي فيه الأطقم

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الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية عن أقنعة لحماية أنفسهم وهم يحاربون الوباء، تقدم وزارة الدفاع الأمريكية مليون كمامة لجيش الاحتلال لاستخدامها ضد فيروس كورونا.

وتحدث اخرون، أن فلسطين التاريخية التى يعرفها الجميع منذ الصغر، منقوشة أبد الدهر في قلوب الشعوب العربية، لا تتأثر بالعواصف الهوجاء، التى يقوم بها الكيان الصهيوني ضد ابناءها.

وأضاف البعض، أن قضیة القدس الشريف وفلسطين المظلومة في صميم قضايا وأحداث الشرق الأوسط، واصفين إسرائيل بالغدة السرطانية في المنطقة العربية، قائلين:" القضايا الحساسة وأزمات المنطقة العربية سببها الغدة السرطانية المسمى بالكيان الصهيوني التى تعمل على حمايتها أيدي القوى الكبري الملطخة بالدماء.