50 عام على بحر البقر.. دماء على كراريس التلامذة

في مثل هذا اليوم، الثامن من أبريل عام 1970م، فقدت مصر 30 طفًلا من أبناء مستقبلها، حملوا في قلوبهم البراءة والنقاء، وسالت دماءهم على جدران مدرسة "بحر البقر" وصاروا ضحايا الغدر والكراهية تحت أنقاضها، وكان ذلك بعد أن شنت عليها القوات الجوية الإسرائيلية هجومًا من أشنع ما شهدت الإنسانية على مر التاريخ.



المجزرة البشعة

قصفت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي من طراز فانتوم الأمريكية، صباح يوم الثامن من أبريل 1970، مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة الواقعة بمحافظة الشرقية في مصر، بخمس قنابل وصاروخين، وأدى الهجوم الغابر إلى مقتل ثلاثين طفلًا وإصابة خمسون أخرين تحت رماد المدرسة.

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السبب الحقيقي وراء وقوعها

ويكمن السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر للقبول بإنهاء حرب الاستنزاف، ولكن زعمت إسرائيل أن هدفها كان قصف أهداف

عسكرية وليست مدرسة، بينما نددت مصر بالحادث واتهمت إسرائيل أنهاشنت الهجوم عمداً بهدف الضغط عليها لوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف.عبر أطفال بحر البقر بعد جريمة هدم مدرستهم عن غضبهم وحزنهم من خلال إرسال رسالة إلى البيت الأبيض الذي يدعي أنه راعي السلام، ووجهوها مباشرتًا إلى باتريشيا نيكسون زوجة الرئيس الأمريكي آنذاك وسألوها : "هل تقبلين أن تقتل الفانتوم أطفال أمريكا ؟ وهل نستطيع وأنت أم لجولي وتريسيا وجدة لأحفاد أن نحكي لك ما فعله زوجك المستر نيكسون؟"قام الجيش المصري بعملية عسكرية نوعية للثأر لأطفال بحر البقر قتل فيها 45 ضابطاً وجنديا إسرائيلياً ودمر خمس دبابات، وأسر جنديا إسرائيليا وعاد به من الخطوط الخلفية .وقال اللواء المصري عبد الحميد خليفة:" هذه العملية جاءت في وقت حساس جداً، حيث وقعت بعد العدوان الغاشم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على مدرسة بحر البقر الابتدائية في 8 أبريل 1970، واستشهد فيه 46 مصرياً من بينهم 30 طفلاً، كما أنها جاءت في أعقاب استشهاد رئيس الأركان المصري عبدالمنعم رياض"وقد أسمت جولد مائير عملية الثأر بـ" يوم السبت الحزين".استنكر الرأي العام العالمي هذا الهجوم العنيف، وأدى تأثيره إلى إجبار الولايات المتحدة ورئيسها نيكسون على تأجيل صفقة إمداد إسرائيل بطائرات حديثة، ورغم أن الموقف الرسمي الدولي كان سلبيًا ولم يتحرك على النحو المطلوب، ولكن أدى الحادث إلى تخفيف الغارات الإسرائيلية على المواقع المصرية.ومن أسماء أطفال مذبحة بحر البقر: حسن محمد السيد الشرقاوى، إيمان الشبراوى طاهر، محسن سالم عبدالجليل محمد، نجاة محمد حسن خليل.

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