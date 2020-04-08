بومبيو: واشنطن تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الكيميائي بشأن سوريا

أعلن ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايكل بومبيو​، أن ​واشنطن​ تتفق مع استنتاجات ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ بأن ​الحكومة السورية​ احتفظت بقدرات كافية لتطوير أسلحة كيميائية. واعتبر وزير الخارجية الأميركي في بيان، بأن التقرير الأخير للمنظمة "دليلا جديدا ضمن المجموعة الكبيرة والمتزايدة من الأدلة على أن نظام الأسد يشن هجمات ب​السلاح الكيميائي​"، معتبراً أن الحكومة السورية "تحتفظ بالكمية الكافية من المواد الكيميائية، و خاصة السارين والكلور، و لديها خبرات من برنامجها التقليدي للأسلحة الكيميائية لاستخدام السارين وذخيرة الكلور وتطوير أسلحة كيميائية جديدة".

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