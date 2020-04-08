روحاني يطلب 5 مليارات دولار من "النقد الدولي" لمواجهة كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، من صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". ومنذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في مدينة ووهان بوسط الصين فتك فيروس كورونا المستجدّ لغاية، مساء الثلاثاء، بما لا يقلّ عن 80 ألف شخص في العالم يتوزّعون على 192 دولة.

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