بلدية طرابلس اثنت على دور الجيش والحراك بفتح ساحة النور

اثنت بلدية طرابلس، في بيان، على "دور قيادة الجيش في عملية فتحها ساحة عبد الحميد كرامي "النور" وازالة الخيم منها بطريقة سلسة من دون أي خلافات"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة جاءت في ظل ظروف صعبة تعيشها طرابلس بسبب كورونا، وضرورة تنقل سيارات الإسعاف عبر الساحة، وكذلك تلبية لمطالب فاعليات وتجار المدينة والبلدية، وأيضا بموافقة اكثرية الهيئات التي شاركت في حراك 17 تشرين الاول".
واكدت البلدية انها "ليست ضد تطلعات حراك طرابلس، ومجلسها البلدي ضد الفساد والفاسدين، وفتح الساحة اليوم اكثر من ضرورة".
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