بلدية طرابلس اثنت على دور الجيش والحراك بفتح ساحة النور

اثنت بلدية ​طرابلس​، في بيان، على "دور ​قيادة الجيش​ في عملية فتحها ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور" وازالة الخيم منها بطريقة سلسة من دون أي خلافات"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة جاءت في ظل ظروف صعبة تعيشها طرابلس بسبب ​كورونا​، وضرورة تنقل سيارات الإسعاف عبر الساحة، وكذلك تلبية لمطالب فاعليات وتجار المدينة و​البلدية​، وأيضا بموافقة اكثرية الهيئات التي شاركت في حراك 17 تشرين الاول".

واكدت البلدية انها "ليست ضد تطلعات حراك طرابلس، ومجلسها البلدي ضد ​الفساد​ والفاسدين، وفتح الساحة اليوم اكثر من ضرورة".