شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تمدد غلق النقابة لأسبوعين قادمين مع استمرار تقديم خدمات الضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه فى اطار استمرار الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومن أجل صحة الزملاء الصحفيين وبعد المناقشة مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان فقد تقرر تمديد غلق مبنى النقابة لمدة أسبوعين قادمين ابتداء من السبت المقبل ١١ إبريل.

وأضاف شبانة في تصريحات له ، أن الغلق لن يكون غلقا كليا وإنما سيتواصل العمل اليومى بمقر النقابة لخدمات الضرورة واقتصاره بالدور الأرضى وذلك لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولخدمات محددة وهى العلاج حيث سيتواجد أحد موظفيه فى حالة الاحتياج اليه مع التأكيد على خدمة الواتس اب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات أو لإجراء التحاليل والإشاعات وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الادارة المالية لصرف اية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف ادارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومى .

وأشار محمد شبانة الى أن مكتب البريد يعمل حاليا بشكل يومى بجميع خدماته ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابى أو الحكومى ، مضيفا :"كما ستستمر خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا ،نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية" .

وأشار شبانة الى أن نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء كما قدم مجلس النقابة الكثير من التيسيرات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة مع تأجيل تحصيل أقساط اشتراك مشروع العلاج وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية وتأجيل سداد أقساط قروض البنوك والإسكان لثلاثة أشهر مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة بالإضافة الى كثير من الخدمات .