قطر تتبرّع لإيطاليا بمستشفيين ميدانيّين

وكالات- أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو عن الشكر لدولة قطر لتبرعها بمستشفيين ميدانيين، دعما لبلاده لمواجهة حالة طوارئ تفشي وباء فيروس كورونا.
وكتب الوزير دي مايو في تغريدة على مدونة "تويتر" اليوم، الثلاثاء 7 أفريل 2020، أنه "بفضل شبكتنا الدبلوماسية وعلاقاتنا مع الدول الأجنبية، نستقدم الأجهزة الطبية والعاملين الطبيين إلى إيطاليا".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه في هذا السياق "إستجابت دولة قطر لنداء وزارة الخارجية (فارنيزينا) وستتبرع لإيطاليا بمستشفيين ميدانيين بقدرة إستيعابية تصل إلى 500 سرير. وإختتم مكررا القول "شكرا لقطر".
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