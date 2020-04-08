نداءات مغاربة عالقين في مليلية المحتلة.. يناشدون الملك السماح لهم بدخول أرض الوطن

تتواصل نداءات أسر المغاربة العالقين داخل مدينة مليلية المحتلة، بعد إغلاق معبر “بني أنصار”، بعد اتخاذ المغرب التدابير الاحترازية لمحاصرة فيروس كوفيد-19، مناشدين الملك، ورئيس الحكومة السماح لهم بدخول أسرهم إلى بلادهم، مع إخضاعهم إلى الحجر الصحي، حفاظا على سلامتهم، وسلامة أسرهم.

وأطلقت أمهات، وأطفال المغاربة، العالقين داخل مليلية المحتلة، نداء، عبر شريط فيديو بثوه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، يشرحون فيه الظروف الصعبة، التي يعيشها أفراد عائلاتهم داخل مليلية المحتلة.

يذكر أنه لايزال المغاربة المذكورين، الذين يقدر عددهم 80 شخصا، عالقين داخل مدينة مليلية المحتلة، منذ إغلاق السلطات المغربية معبر بني أنصار، كتدبير احترازي لعدم تفشي فيروس كورونا.

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وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المغاربة العالقين داخل مدينة مليلية المحتلة، يوجدون داخل مخيم في حي “ريال”، البعيد عن التجمعات السكانية في مليلية، بعد إقدام سلطات مدينة مليلية المحتلة على بناء مخيم لهم.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن السلطات الإسبانية لا تسمح للمغاربة العالقين داخل مليلية المحتلة بمغادرة المخيم، أو التحرك خارجه، وأفادت أنهم يعيشون ظروفا جد صعبة، من بينهم عمال، وموظفون، ونساء، وأطفال، داخل المخيم.

وعملت سلطات مليلية المحتلة في الأسابيع الماضية، على تجميعهم في مسجد “سيدي ورياش” بمليلية، وفي أحد الملاعب الرياضية، في ظروف غير صحية، قد تساهم في تفشي فيروس كورونا بينهم، إلا أن سكان مليلية المحتلة احتجوا على وجودهم بالقرب من التجمعات السكانية، لهذا أقدمت السلطات في المدينة المحتلة على بناء مخيم في الضواحي، من أجل تجميعهم فيه.