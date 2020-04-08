كورونا تفجع الأمريكيين: 400 ألف إصابة وما يقارب 13 ألف وفاة.. مع تسجيل 2000 وفاة في يوم واحد!!

أعلنت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وفاة حوالي 2000 شخص بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعد تلك أكبر حصيلة يومية لعدد الوفيات المسجلة حتى الآن في العالم.
وتعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم، حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى 12837 حالة وفاة.
وكان الرقم القياسي السابق للوفيات قد سجل في 4 أبريل، وبلغ 1344 شخصا في يوم واحد.
وتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الفيروس التاجي (كورونا) في الولايات المتحدة 12.7 ألف شخص، وسجلت نيويورك، التي تعد مركز الوباء في البلاد، العدد الأكبر، بوفاة 4009 أشخاص.
وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة أكثر من 398 ألف شخص، فيما تعافى 22 ألفا آخرين.
وفي وقت سابق، رأى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، علامات تحسن في المدن الأمريكية الكبيرة، التي تعاني أوضاعا أكثر صعوبة في مواجهة هذه الجائحة، داعيا جميع الأمريكيين إلى مضاعفة جهودهم، والقيام بكل ما هو ممكن لحماية أنفسهم، والمجتمع بأسره من الفيروس.
وكان وباء الفيروس التاجي قد انتشر في أكثر من 180 دولة، فيما رصدت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 1.2 مليون شخص بـ”كوفيد -19″، توفى منهم أكثر من 72 ألف شخص.
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