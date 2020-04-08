الدي جي” العالمي سنايك: “ديما الرجاء البيضاوي” – صورة”

فاجأ الفنان العالمي ديدجي سنايك، الجمهور المغربي، بعدما كشف تشجعيه لفريق الرجاء البيضاوي، بشكل غير متوقع، خصوصا أن لا أحد يعلم أنه على دراية بكرة القدم المغربية.

وعبر ديدجي سنيك عن تشجعيه لفريق الرجاء البيضاوي، في تعليق على منشور للنجم المغربي الأمريكي فرانش مونتانا، الذي شارك مع متتبعيه في أنستغرام مقطع فيديو يقوم فيه بتنطيط الكرة، وأشار في الخانة المخصصة عادة لتحديد المكان، إلى الوداد، الفريق الذي يشجعه كما هو معروف لدى متتبعيه.

وعلق الديدجي الفرنسي سنايك على منشور فرانش مونتانا، بتعليقين هما رجاء كازا بلانكا.. ديما راجا”.

وكان ديدجي سنايك قد زار المغرب، قبل سنتين، لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقد دعاه الملك محمد السادس إلى زيارته في قصره.