تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623، وذلك وفق نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان.

وفيما توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء