غوتيريش يدين "بشدة" قصف أحد مستشفيات العاصمة طرابلس

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "بشدة" في بيان، يوم الثلاثاء، القصف الذي استهدف لليوم الثاني على التوالي مستشفى الخضراء العام في العاصمة الليبية طرابلس، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كما دان في بيان اليوم الأربعاء، "الهجمات المستمرة على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمنشآتالطبية، خصوصا في هذا الوقت فيما الحاجة ماسة لها لمنع انتشار جائحة كوفيد-19".
وقال غوتيريش إن "الهجمات على العاملين في المجال الصحي والمستشفيات والمرافق الطبية التي يحميها القانون الإنساني الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا آخر الشهر الماضي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب كوفيد-19".
ورحب أطراف النزاع في ليبيا بهذه الدعوة، لكن الأعمال القتالية استؤنفت، واشتدت المعارك في الأيام الأخيرة.
واتهمت حكومة "الوفاق الوطني"، التي مقرها بطرابلس، قوات المشير خليفة حفتر بقصف المستشفى المذكور.
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