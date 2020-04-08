لفت نقيب الصيادلة غسان الامين في حديث تلفزيوني الى أنه "في موضوع الكمامة هناك أشخاص إستغلت ولكن عندما قمنا بدوريات على الصيدليات لاحظنا أن ربحهم كان عاديا"، مؤكدا أنه "من اليوم الى عشرة أيام سيصلنا مجموعة من الكمامات وطبعا لن يكون سعرها كالعادة".
واضاف: "في موضوع سرقة الصيدليات طلبنا وضع عازل خصوصا وأنهم يتقاضون نقدا الاموال"، لافتا الى أننا "لا نطلب من الدولة أن تضع الجيش أمام الصيدليات ولكن هناك أمور يمكن أن تقوم بها الدولة منها أن تسير البلديات دوريات وهناك بعض البلديات إتصلت بنا لتنسق".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيدليات: ستصل كمية كبيرة من الكمامات الى لبنان خلال عشرة ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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