نقيب الصيدليات: ستصل كمية كبيرة من الكمامات الى لبنان خلال عشرة ايام

لفت نقيب الصيادلة ​غسان الامين​ في حديث تلفزيوني الى أنه "في موضوع ​الكمامة​ هناك أشخاص إستغلت ولكن عندما قمنا بدوريات على ​الصيدليات​ لاحظنا أن ربحهم كان عاديا"، مؤكدا أنه "من اليوم الى عشرة أيام سيصلنا مجموعة من الكمامات وطبعا لن يكون سعرها كالعادة".

واضاف: "في موضوع ​سرقة الصيدليات​ طلبنا وضع عازل خصوصا وأنهم يتقاضون نقدا الاموال"، لافتا الى أننا "لا نطلب من ​الدولة​ أن تضع ​الجيش​ أمام الصيدليات ولكن هناك أمور يمكن أن تقوم بها الدولة منها أن تسير ​البلديات​ دوريات وهناك بعض البلديات إتصلت بنا لتنسق".