الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفاة منذ بدء تفشي الوباء

أفادت جامعة جونز هوبكنز بوفاة 1736 شخصا في الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الوباء في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكان الرقم القياسي السابق للوفيات قد سُجل في 4 أبريل، وبلغ 1344 شخصا في يوم واحد.
وتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الفيروس التاجي (كورونا)في الولايات المتحدة 12.7 ألف شخص، وسجلت نيويورك، التي تعد مركز الوباء في البلاد، العدد الأكبر، بوفاة 4009 أشخاص.
وبلغ مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة أكثر من 398 ألف شخص، فيما تعافى 22 ألفا آخرين.
وفي وقت سابق، رأى نائب الرئيسالأمريكي، مايك بينس، علامات تحسن في المدن الأمريكية الكبيرة التي تعاني من أوضاع أكثر صعوبة في مواجهة هذه الجائحة، داعيا جميع الأمريكيين إلى مضاعفة جهودهم، والقيام بكل ما هو ممكن لحماية أنفسهم والمجتمع بأسره من الفيروس.
وكان وباء الفيروس التاجي قد انتشر في أكثر من 180 دولة، فيما رصدت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 1.2 مليون شخص بـ"كوفيد -19"، توفى منهم أكثر من 72 ألف شخص.
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