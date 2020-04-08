إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 103228 و 1861 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 4003 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إلى 103228 اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع عدد المصابين لليوم الثاني على التوالي بعد أربعة أيام شهدت انخفاضا في الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861.