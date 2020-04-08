سلطنة عمان تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " وتماثل 72 حالة للشفاء. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، إن العدد الكلي للحالات المصابة المسجلة في السلطنة بلغ 419 حالة وحالتي وفاة.

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