سلطنة عمان تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس " كورونا " وتماثل 72 حالة للشفاء.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، إن العدد الكلي للحالات المصابة المسجلة في السلطنة بلغ 419 حالة وحالتي وفاة.
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